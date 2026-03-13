Gabriel García, conocido como “El Profe”, fue atacado cuando intentaba vender dos celulares. La secuencia fue registrada por una cámara oculta.

Video: así fue el salvaje robo al influencer Así fue el brutal robo que sufrió un influencer en Barracas fue a vender dos iphones y lo balearon El hecho ocurrió el pasado 2 de marzo en la esquina de Santo Domingo y Santa Elena, pero se viralizó en las últimas horas. Gabriel García, un influencer de 32 años conocido como “El Profe”, subió a sus redes una serie de videos sobre lo ocurrido.

En las imágenes se observa el momento en el que García estaciona su moto y unos segundos después, aparece el presunto comprador. Durante unos minutos el joven revisó los celulares y le dijo que eran para su prima. Sin embargo, en un momento aparece una tercera persona que sacó un arma y le disparó en una de las piernas.

Inmediatamente, García reaccionó rápido y escapó con su moto. “¡Me dispararon, auxilio!”, gritaba la víctima mientras buscaba ayuda. Minutos después, personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar y dieron aviso al SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital Penna.