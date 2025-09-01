Cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros siete departamentos: zonas, horarios y todo lo que hay que saber
Edemsa anunció cortes de luz en distintas zonas de Mendoza, según el cronograma de mantenimiento preventivo.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 2 de septiembre y, según el cronograma, son nueve los departamentos que se verán afectados. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera diaria.
Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael tendrán afectación del servicio eléctrico en distintos momentos del día, según lo estipulado por la empresa.
Cortes de luz programados para este martes 2/9
Ciudad
- Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein y Salomón Miyara. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Chacón y Ponce, y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.
Las Heras
- Entre calles Pedro B. Palacios, General Espejo, San Miguel, José María Godoy, Los Pimientos y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- En el barrio Cerro Alto; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.30 h.
- En los barrios Cooperativa Solar de Cuyo, Achiras y adyacencias; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.
- En la intersección de calles Paso de los Arrieros y San Antonio y zonas aledañas; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Proyectada J640, hacia el norte de Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Mayor Drummond. De 14.30 a 16.30 h.
Maipú
- En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rozas, y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Chacón, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24. En calle Vallet; El Chilcal. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Santa Cruz, La Argentina, Santa Fe y Caídos en Malvinas. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Bascuñán, Neme, Quintana y Ruta Tabanera; Colonia Las Rosas. De 9.10 a 13.10 h.
San Rafael
- Entre calles Los Sauces, Bentos, Hipólito Yrigoyen y El Toledano; El Toledano. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Santa Teresa, Gaviola, Chalet Sin Techo y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.