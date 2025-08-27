Cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves y a qué hora
Por tareas previamente programadas, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de Mendoza este jueves 28 de agosto.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 28 de agosto y en qué horarios. La afectación del servicio tiene que ver con tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera diaria mediante un cronograma previamente establecido.
De esta manera, los departamentos en los que habrá cortes de luz este jueves son: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 28/8
Guaymallén
- Entre calles Bernardo Razquin, Ciudad de Tandil, Francisco Álvarez Rodríguez Peña y adyacencias; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Lamadrid, Estrada, Achupallas y Rufino Ortega; Las Cañas. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En calle Campo Lencinas, hacia el sur de la Ruta N°7; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.
- Entre calles Congreso de Tucumán, Donado, Azcuénaga, Alsina y López y Planes. En el barrio Virgen de Luján. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Panamericana, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, entre Ruta Panamericana y Medrano, y adyacencias; Chacras de Coria. De 10.00 a 13.00 h.
Maipú
- En la intersección de calles Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.45 a 12.15 h.
- En calle Santa Rita, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Rama N°4, hacia el sur de El Tambo, y áreas adyacentes; 3 de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Belgrano. En el barrio Tupac Amaru y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de de calle La Gloria. En zona de La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Aguirre y Paso de Los Andes. En fincas Magui, Buenaventura, All Nuts, Leyenda, en Chañares de la Luna y adyacencias; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°92, entre calles Bascuñán y Reina. En calles Lucinda Delgado, Carlos Vera y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Rentería y Negro Quemado; Villa Atuel. De 9.20 a 13.20 h.
- En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.