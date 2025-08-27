Atención: así estará el tiempo este jueves y los próximos días en Mendoza

Se espera tiempo bueno durante los próximos días, desmejorando durante el fin de semana. Se anuncian lluvias, lloviznas e incluso granizo.

Los días calurosos continúan en Mendoza, a la espera de lo que será el ingreso de un nuevo frente frío en el inicio del fin de semana. Para este jueves 28 de agosto se espera tiempo bueno, cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura. La mínima será de 9ºC y la máxima de 24ºC.

Otros datos del tiempo para este jueves 28/8 Viento: circulación de viento norte en La Paz, que se extenderá desde las 10 a las zona Este, Valle de Uco y Sur. Mayor intensidad después de las 14 en la franja este (de 40 km/h en promedio). Se mantendría hasta las 22, con menos intensidad en La Paz durante la noche.

Nubosidad: amanece seminublado en la zona Sur. Luego, desde las 15, nubosidad laminar en las zonas Norte y Este, que se alternará con cielo despejado.

amanece seminublado en la zona Sur. Luego, desde las 15, nubosidad laminar en las zonas Norte y Este, que se alternará con cielo despejado. Alta montaña: seminublado durante toda la jornada.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para este viernes se espera el ingreso de viento sur desde las 14 o 15, que se intensificará hacia las 17. La máxima comenzará a descender y se anuncian precipitaciones en Malargüe que se extenderán hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza entre las 22 y las 23 hs.

El sábado se estima que esté frío, mayormente nublado y ventoso, con lluvias y lloviznas, además de nevadas en cordillera. No se descarta la caída de granizo en la zona Sur. Mejorará gradualmente el domingo desde el mediodía, lo que comenzará en alta montaña y se extenderá hacia el llano.