Calor inesperado en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes y los próximos días

Se espera una semana con días calurosos en Mendoza, con temperaturas superiores a los 20ºC. ¿Hasta cuándo?

Este lunes en Mendoza se vivió una jornada atípicamente calurosa, casi primaveral y con temperaturas por arriba de los 20ºC, a pesar de que aún es invierno. Lo cierto es que el calor seguirá durante toda la semana, y el frío recién se espera para el próximo fin de semana.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este martes 26 de agosto se espera tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado. Si bien se anuncian heladas parciales, la mínima será de 8ºC y la máxima de 23ºC. En cordillera estará “poco nuboso”.

El miércoles en tanto continuará el tiempo bueno, y aunque el cielo se presentará algo nublado, la máxima esperada es de 24ºC. Las condiciones se mantendrían similares en alta montaña. No habrá demasiados cambios el jueves: una mínima de 9ºC y una máxima de 24ºC.