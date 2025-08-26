Días calurosos en Mendoza, ¿hasta cuándo? Se anuncia el ingreso de un nuevo frente frío

El pronóstico extendido señala condiciones similares durante los próximos días y un nuevo cambio brusco de la temperatura en Mendoza.

Los días calurosos continúan en Mendoza, pero no llegaron para quedarse. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el tiempo primaveral solo durará hasta el viernes, cuando se espera el ingreso de un frente frío y un brusco descenso en la temperatura.

Para este miércoles 27 de agosto se anuncia tiempo bueno, con vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera. La mínima esperada es de 8ºC y la máxima de 24ºC.

Además, se detalla que la jornada amanece despejada y desde las 14 comienza a nublarse en Malargüe, la zona sur y el Valle de Uco, alternando con períodos de cielo despejado.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El jueves seguirá el tiempo bueno, con condiciones similares y una máxima también de 24ºC. El viernes comienza a desmejorar y se esperan lluvias y tormentas hacia la noche, además de nevadas en cordillera.

pronostico miercoles El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas Viernes: ingreso de frente desde las 14, con lluvias, que se iniciará en Malargüe y se extenderá al Valle de Uco por la tarde. Desde las 22, lluvias en la zona Sur.