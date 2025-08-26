Condenaron a 15 años de cárcel al detenido por un grave caso de abuso sexual infantil en Mendoza

Un grave caso de abuso sexual infantil , que comenzó a investigarse a fines de 2022 en Mendoza , terminó en condena luego de un juicio que se extendió durante casi un mes. El detenido , un hombre de 30 años, había sido denunciado de cometer múltiples vejaciones contra una prima de su exnovia en Las Heras .

El sospechoso llegó al debate imputado por los delitos abuso sexual simple (dos hechos), a buso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente (en un número indeterminado de hechos) y promoción a la corrupción de menores agravado por ser la víctima menor de 13 años y por la convivencia, todo en concurso real, por lo que arriesgaba penas de hasta 50 años de cárcel .

Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la complicada situación del acusado, durante los alegatos, la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Laura Nieto entendió que al acusado le correspondía un castigo de 18 años de prisión, indicaron fuentes judiciales consultadas por MDZ .

A partir de las pruebas y testimonios que se presentaron a lo largo del debate, que comenzó el 28 de julio y terminó la semana pasada, el Tribunal Penal Colegiado N°2 , conformado por los jueces Anibal Crivelli , Horacio Cadile y Carmen Magro , avaló la teoría del caso presentada por la representante el Ministerio Público Fiscal ( MPF) dictó la sentencia por una pena de 15 años de encierro , en una audiencia que se celebró en la Sala 14D del Polo Judicial Penal .

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, todo comenzó un día de enero de 2020, cuando la víctima tenía 11 años y estaba jugando a la Play Station con el novio de su prima, en la casa que compartían en Las Heras . En un momento, el sujeto le dio un beso a la niña, a modo de premio de una apuesta que le hizo.

Al día siguiente, el abusador continuó con su acercamiento a la menor de edad y le produjo tocamientos en las partes íntimas por encima de la ropa y le deslizó la posibilidad de que tuvieran relaciones sexuales, pero le advirtió que podía lastimarla porque iba a ser su primera vez.

Así, a partir de marzo de ese año, el hombre abusó con acceso carnal a la prima de su novia en reiteradas oportunidades, aprovechando que la niña se quedaba dormir en el domicilio en el que convivían. Incluso, de la pesquisa surgió que las vejaciones se produjeron en la misma habitación en la que el acusado dormía con su pareja, a veces mientras ella dormía.

Golpes, amenazas y vejaciones

En muchas de las ocasiones, el agresor sexual esperaba a quedarse solo en la vivienda y llamaba a la niña para abusarla. Pero eso no era todo, ya que cuando la menor no obedecía sus órdenes, la iba a buscar y le daba cachetazos, le tiraba el pelo a modo de "castigo" o le decía que "la iba a matar" si se enteraba de que estaba con otro hombre.

Asimismo, de acuerdo con el relato de la víctima, hubo otra oportunidad en la que el hombre le dio golpes de puño y le lastimó la boca. Acto seguido, le bajó el pantalón y la accedió carnalmente por la fuerza, provocándole dolor a la niña.

image La víctima era golpeada cuando no obedecía al violador. (Foto ilustrativa) Google.

Los abusos continuaron hasta fines de septiembre de 2022, periodo en que el sujeto había comenzado a mostrarle videos de contenido pornográfico a la menor, algunos de los cuales eran protagonizados por el propio violador junto a otras mujeres. Al parecer, el objetivo era que la víctima accediera a filmarse mientras era vejada, pero eso nunca sucedió.

Al poco tiempo, la niña le reveló a sus familiares que venía siendo víctima de múltiples abusos por parte del novio de su prima y el sujeto fue denunciado, lo que motivo su detención. Casi tres años más tarde, el caso llegó a su fin con una dura condena contra el abusador.