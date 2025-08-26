Encontraron rastros genéticos de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Los forenses confirmaron que el ADN de estas dos personas no coinciden con los perfiles de los hombres que estaban desaparecidos en Jujuy.

Así encontraron la casa del presunto asesino serial de Jujuy en el inicio de las investigaciones.

La escalofriante investigación sobre Matías Jurado, el presunto asesino serial en Jujuy, acaba de revelar un nuevo y macabro detalle. Los forenses identificaron dos nuevos perfiles de ADN en la vivienda del acusado, lo que sugiere que podría haber más víctimas que las inicialmente sospechadas.

¿Qué se descubrió recientemente en la casa del presunto asesino serial de Jujuy? El equipo forense del Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó dos nuevos perfiles de ADN que no corresponden a los familiares de las personas que habían sido denunciadas como desaparecidas. Los nuevos perfiles genéticos fueron construidos a partir de manchas de sangre encontradas en una sábana que Jurado utilizaba como cortina en su habitación y en una bolsa de arena ubicada en el comedor.

Esto lleva a los investigadores a pensar que se trata de dos nuevas víctimas aún no identificadas.

¿Cuántas víctimas se identificaron hasta ahora? Hasta el momento, la Justicia ha identificado los restos de dos hombres desaparecidos: Sergio Sosa (25) y Jorge Anachuri (68). Ambos fueron vistos por última vez subiendo a un remis con el acusado.

¿Qué pasa con las otras tres personas desaparecidas en Jujuy? Las autoridades tenían la denuncia de paradero de tres hombres más: Miguel Ángel Quispe (60), Juan Carlos González (60) y Juan José Ponce (51). Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Guillermo Beller, explicó que los nuevos perfiles de ADN no son compatibles con los de estas personas.