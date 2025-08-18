Volvieron a rastrillar la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue a la casa del presunto asesino serial, Matías Jurado, en Jujuy , con el fin de seguir con los operativos y rastrillajes que buscan revelar nuevas evidencias para poder establecer si existen más víctimas.

Hasta el momento, se han logrado identificar a dos personas desaparecidas ya que su ADN coincidía con los restos hallados en la casa.

Guillermo Beller, fiscal de la causa, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la llegada de los investigadores del EAAF a Jujuy se produjo este lunes en el que dieron inicio a las nuevas pericias.

De acuerdo a lo detallado, un primer equipo de investigadores analizará los informes relacionados con la causa, para luego llevar adelante nuevas excavaciones y rastrillajes en la vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero en Sal Salvador de Jujuy.

Así es la casa del presunto asesino serial en Jujuy que analizará y rastrillará el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Además, un entomólogo forense de Gendarmería se sumará a los expertos para analizar los bichos hallados en el domicilio del presunto asesino serial con el objetivo de especificar distintas evidencias que ayuden a determinar información clave sobre los crímenes.

En la conferencia de prensa brindada por el fiscal la semana pasada, se informó que los análisis de ADN de los restos humanos encontrados en la casa de Jurado pertenecían a las dos víctimas desaparecidas, que pudieron ser identificadas como Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González.

Anachuri fue visto por última vez con vida el 25 de julio, mientras que González se extravió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias.

A pesar de esta situación, se busca establecer si Jurado está detrás también de las desapariciones de Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).