El desgarrador relato de la madre de una de las víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

El miércoles se dieron a conocer nuevos detalles que complican la situación del presunto asesino serial de Jujuy.

Un presunto asesino serial, identificado como Matías Jurado (37), mantiene en vilo a la provincia de Jujuy. En las últimas horas, el fiscal Guillermo Beller confirmó que los estudios de ADN realizados sobre restos encontrados en la casa del acusado arrojaron resultado positivo para dos de las cinco personas reportadas como desaparecidas.

Cabe destacar que, tras este nuevo avance, Beller adelantó que próximamente la carátula de la causa deberá ser modificada, debido a que la investigación ya contempla un doble homicidio.

En las últimas horas, la madre de Sergio Sosa, una de las víctimas, habló con los medios y reveló nuevos detalles, En primer lugar, Rosalía indicó que su hijo no era una persona en situación de calle. “Tenía una familia, una mamá, un papá, dos hermanos. Se iba por la calle, a las plazas, porque era una persona etílica, buscaba gente que compartía alcohol con él”, expresó con dolor, en diálogo con Canal 4.

asesino serial Jujuy casa Así es la casa del presunto asesino serial. X Según detalló, Sergio era alcohólico. “Siempre quise ayudarlo, me recorrí varias instituciones pero él tenía que tener voluntad. Le gustaba el alcohol, pero yo lo quería ayudar”, explicó Rosalía.

Por último, la mujer indicó que aún mantiene la esperanza de que su hijo siga con vida. “Yo todavía tengo una pequeña esperanza que no quiero perder. Pienso que mi hijo tal vez se escapó. Sigo con fe y esperanza hasta último momento”, concluyó.