"Me cortó": el fuerte relato de la turista italiana que fue atacada cuando iba camino a Ezeiza

Como consecuencia del ataque, la turista fue trasladada al Hospital General de Agudos Cecilia Grierson. Además, perdió su vuelo.

Una turista italiana fue víctima de un violento ataque cuando iba camino al Aeropuerto de Ezeiza. Según trascendió, le tiraron un ladrillo al taxi en el que viajaba. Como consecuencia, debió ser internada y perdió el vuelo.

En las últimas horas, la víctima habló con TN y relató cómo fue el ataque contra el taxi en el que viajaba junto a su hermano Roberto. “No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que estaba viajando. Mi hermano me agarraba y me decía que no me duerma”, señaló Silvia.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió diversos cortes en su rostro y debió ser trasladada al Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano. “Me impactó en la cara y me cortó”, mencionó la mujer. Afortunadamente, el hermano de la víctima no resultó herido.

Así quedó el auto que llevaba a la turista italiana turista herida Ezeiza X Este lunes, la mujer fue dada de alta. La turista y sus familiares realizaron la denuncia en la Comisaría La Matanza Noreste 5a - Mercado Central de la Policía Bonaerense.