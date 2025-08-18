El reconocido neurocirujano Fabián Cremaschi fue atacado por pitbulls mientras corría en Potrerillos

El reconocido neurocirujano Fabian Cremaschi sufrió un ataque de un grupo de perros raza pitbull mientras corría por el perilago del dique Potrerillos . Además de sus actividades profesionales y académicas, el médico es maratonista y se encontraba entrenando mientras su pareja y amigos participaban de una carrera.

Él mismo en sus redes sociales contó cómo fue su experiencia, relató que debió ser derivado al Hospital Central para cuidar sus heridas y hasta agradeció la intervención de los dueños de los animales, quienes se ofrecieron a trasladarlo en primera instancia al centro de salud correspondiente.

"Después de un momento difícil, siempre llega el momento de agradecer. La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbulls mientras entrenaba en el perilago de Potrerillos, zona muy turística de Mendoza. Mi esposa y mis amigos estaban corriendo la carrera Kumen Trail Run Series, y gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente", comenzó su relato el médico, adjuntando la siguiente foto.

Inmediatamente después comenzó con una serie de agradecimientos para las personas que intervinieron en su rescate -principalmente al personal médico-, las primeras atenciones y el posterior traslado al Hospital Central. "Quiero agradecer de corazón al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel 'Coni' Sánchez, que me atendieron con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto", comenzó.

"Gracias también a la organización de la carrera Kumen que a pesar de que yo no era corredor, se acercaron a ayudarme, a contenerme y a darme todo su apoyo. A mi amigo el Dr. Marcelo Bacenilla, que en medio del caos se hizo presente y organizó mi traslado al Hospital Central de Mendoza. Y al chofer del Centro de Salud, Roberto Jofré, que me llevó con total compromiso y tranquilidad", agregó luego.

"En el Central recibí la atención en la guardia de Traumatología, Dra. Gloria Bilen y Dr. Leonardo Castronovo. Al llegar me encontré con mis amigos corredores que me estaban esperando: Ariana Vila y su esposo, Tito y Melisa Moreno y Enrique Corátolo. Muchas gracias al Dr. Sergio Saraco por sus indicaciones, pero principalmente por su apoyo incondicional como amigo. También a Jonathan Larrea, el enfermero que vino a ponerme las inyecciones a la noche", escribió.

En su perfil en Instagram, el médico se define como un "amante de los animales" y de hecho posa en varias con su mascota.

Cerrando con los agradecimientos y en el relato de su historia, el médico señaló: "Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente. Incluso quiero agradecer a los dueños de los perros, que en un momento tan duro se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al Centro de Salud". Y para cerrar, señaló: "Al final, pero más importante, a mi esposa, ¡que no paro de darle sustos! Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!".