"Con él hago lo que quiero", la escalofriante frase del hombre que asesinó a su hijo en Lomas de Zamora

Dos semanas atrás, un filicidio conmocionó al partido bonaerense de Lomas de Zamora . Un hombre de 52 años, identificado como Alejandro Rufo , asesinó a puñaladas a su hijo Joaquín (8). Tras el crimen, el hombre intentó quitarse la vida, por lo que debió ser internado.

En las últimas horas, Natalia Ciak , madre de la víctima, habló sobre el día del trágico hecho y reveló detalles sobre su relación con el filicida. “Tengo flashes de ese día. Nos estábamos separando. No era algo que él admitiera. Habíamos empezado terapia hacía un mes y medio”, relató en diálogo con la revista Para Ti.

Además, describió a Rufo como un hombre “narcisista” . Sin embargo, señaló que nunca se imaginó que su marido fuese capaz de realizar semejante atrocidad. “No tenía ningún tipo de señal, más allá de la violencia verbal hacia mi persona y mucha vehemencia o nerviosismo”, manifestó.

Sobre el día en el que Joaquín fue asesinado , Ciak indicó que lo empezó de la misma manera que siempre. Como todas las mañana, su pareja la acompañó a tomar la combi que la llevaba a su trabajo. Sin embargo, ese día, Rufo le dijo algo que le llamó la atención: “Mientras yo esté en esta casa, la cortesía nunca va a faltar”.

Además, otra cosa que le hizo pensar que algo no estaba bien fue que aquella mañana el hombre no le envió una foto de su hijo, algo que era habitual. “solamente una catarata de insultos hacia mi persona”, mencionó.

Como sabía que algo andaba mal, Natalia llamó al colegio de su hijo para saber si el menor había asistido. Sin embargo, la respuesta fue negativa. “Me dijo, ‘está durmiendo, quédate tranquila. Hoy yo no voy a trabajar”, fue el mensaje que recibió de Rufo.

Desesperada, la mujer le dijo a su marido que Joaquín tenía que ir al colegio. “Yo con él hago lo que quiero”, fue la estremecedora frase que soltó el filicida. Cerca de las 10, Natalia intentó comunicarse nuevamente, pero no hubo respuesta. Por lo tanto, decidió regresar a su casa y en el camino llamó al 911.

La aberrante escena del filicidio

Cuando ingresó a su domicilio, se encontró con una escena escalofriante. “Me encuentro con lo que no quería encontrarme o lo que nunca en la vida pensé que me iba a encontrar. Lo vi acostado en la cama con la almohada en la cabeza. Lo que vi ya no era Joaquín. Salí a los gritos”, relató.

Lomas de Zamora filicidio El filicidio ocurrió en la calle Díaz Vélez 192. Captura de pantalla

Por último, aseguró que no volvió a ver a Alejandro y que tampoco tiene intenciones de volver a verlo. “Se encargará mi abogado y la justicia”, sentenció. “Tenía miedo el último tiempo, pero por mí. Él me decía, ‘vos me tenés miedo a mí, si yo no mato ni una mosca’”, concluyó Natalia.