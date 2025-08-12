Impactante: quiso entrar en un estacionamiento con la rampa elevada y cayó al vacío

Una conductora avanzó con la rampa levantada en el estacionamiento de un edificio y su vehículo cayó al vacío: salió ilesa por milagro.

El momento en el que cayó tras avanzar en un estacionamiento con la rampa elevada.

Un insólito accidente ocurrió en un edificio de Lomas de Zamora y rápidamente se viralizó en redes sociales. La protagonista fue una profesora particular que, tras ingresar al estacionamiento de dos niveles, no advirtió que la rampa que conecta ambos pisos estaba elevada. Como resultado, su auto terminó cayendo de punta hacia la planta baja.

Según las imágenes captadas por la cámara de seguridad, el hecho sucedió alrededor de las 9:17 de la mañana del viernes pasado en el edificio Donna Tower, situado en Hipólito Yrigoyen al 9100. En el video se observa cómo un vehículo gris oscuro, confiado, se dirige hacia la rampa sin percatarse del peligro.

Cuando las ruedas delanteras quedaron suspendidas en el aire, el auto rebotó dos veces contra la rampa antes de precipitarse al vacío, ante la mirada atónita de vecinos y personas que estaban en el hall del edificio. Sorprendentemente, la conductora no esperó a que la rampa bajara completamente para avanzar ni tampoco revisó antes de abrir la puerta y asomar la cabeza, mientras una vecina se acercaba para ayudarla.

Impactante: quiso avanzar en un estacionamiento con la rampa elevada y su auto cayó al vacío Impactante: quiso avanzar en un estacionamiento con la rampa elevada y su auto cayó al vacío No conocía el sistema de la rampa Aunque la mujer no reside en el edificio, asiste con frecuencia para dar clases, por lo que se presume que conocía el sistema de rampas. En las redes, algunos usuarios sugirieron que la distracción pudo deberse al uso del celular, mientras otros bromearon sobre la situación con referencias a películas y expresiones populares.

“El que tiene plata baja como quiere”, ironizó un internauta, mientras que otro comentó: “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”.