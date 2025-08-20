Denunciaron a un chofer de Uber por abusar de tres nenas: creen que sería un violador serial

El acusado de 36 años fue detenido en marzo por abusar sexualmente de tres integrantes de su familia en Córdoba. Ahora, investigan si existen más víctimas.

Un chofer de Uber fue detenido en marzo pasado luego de ser denunciado porabusar sexualmente de tres menores de edad, integrantes de su propia familia, en la localidad cordobesa de Bouwer. Ahora, avanza la investigación para determinar si es que hay más víctimas del presunto violador que todavía no se animaron a declarar.

El caso del presunto violador serial El 1° de marzo de 2025, un hombre identificado con la inicial M. fue detenido luego de que tres mujeres de su familia denunciaran haber sido abusadas sexualmente por él. El acusado es padre de tres hijos y se desempeñaba como chofer de aplicaciones como Uber.

El primer caso salió a la luz cuando una adolescente de 14 años le contó a la esposa del acusado haber sido sometida sexualmente por el hombre durante meses. Sin embargo, la menor contó que tardó en hacer la denuncia puesto que temía que el acusado atacara a otra niña de la familia, es decir, que cambiara de “blanco”. Luego, la familia descubrió que el mismo individuo abusó a otras dos menores desde que tenían 7 años.

La abogada Fernanda Alaniz representa a las víctimas. En ese contexto, la querella, a cargo de la abogada Fernanda Alaniz, precisó que los abusos ocurrieron cuando las víctimas tenían entre 7 y 14 años. Además, reveló que las menores padecen una depresión profunda, así como otros trastornos derivados del abuso sostenido en el tiempo.

Cómo avanza la causa contra el presunto violador serial De acuerdo con los medios locales, el presunto violador serial enfrenta imputaciones que van desde el abuso sexual continuado calificado por grave daño en la salud mental, así como la promoción a la corrupción de menores agravada y, también, abuso sexual gravemente ultrajante continuado por el vínculo y la guarda.