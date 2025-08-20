Video: policías golpearon brutalmente a un joven que escapó de un control

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video que muestra a cuatro policías de Santa Cruz golpeando a un joven en Río Gallegos luego de que evadiera un control de tránsito. La difusión del registro provocó un fuerte repudio y llevó a la fuerza provincial a emitir un pronunciamiento oficial.

Las imágenes muestran que el joven intentaba ingresar a un domicilio cuando fue interceptado por cuatro policías que lo redujeron de manera violenta. En el registro, captado por una cámara, se observa que al menos tres de los agentes lo golpearon en la entrada de la vivienda, lo bajaron por la escalera de acceso y finalmente lo subieron a un patrullero. El hecho ocurrió el 17 de agosto, aunque se viralizó en las últimas horas y generó cuestionamientos al accionar policial.

Frente a la repercusión pública, la Jefatura de Policía de Santa Cruz expresó su “más enérgico repudio” a lo sucedido y aseguró que se abrieron actuaciones administrativas internas. Según precisaron, el caso quedó bajo análisis de la Dirección General de Asuntos Internos, que deberá identificar a los agentes involucrados y determinar las responsabilidades individuales de cada uno.

La fuerza reiteró que su política institucional se sostiene en el “respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza”. En esa línea, confirmaron que “se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan derivarse de las investigaciones en curso”.

Además, indicaron que ya se recepcionó una denuncia judicial presentada por la víctima, lo que habilita la intervención de la Justicia. Desde la conducción policial remarcaron que se actuará con “total transparencia” en el proceso y que no se tolerará ningún accionar fuera del marco legal y ético que debe regir a todo servidor público .

Finalmente, la institución exhortó a la comunidad a mantener la confianza en la Policía provincial y ratificó su compromiso con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía.

El comunicado completo: "A la opinión pública y medios de comunicación. La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad en general, y a los medios de comunicación en particular, que en relación con los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en la ciudad capital, en los cuales se observa a efectivos policiales agrediendo físicamente a una persona, esta Institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial".

"Es política de esta Jefatura de Policía sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos mencionados, se recepciono la denuncia judicial pertinente al damnificado, se ha dispuesto de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales".

"Asimismo, se informa que, se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan surgir del avance de las investigaciones en curso".

"La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público".

"Finalmente, se exhorta a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones y se reitera el firme compromiso de esta fuerza con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía", finalizó el comunicado.