El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y la Justicia investiga si el policía actuó fuera de los límites de la legítima defensa.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Da Vinci y Montgolfier, en la localidad de González Catán.

Un Policía de la Ciudad fue detenido tras matar de diez tiros a una ladrona durante un intento de robo en el partido bonaerense de La Matanza. La secuencia completa fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Video: el momento en el que el policía mató a la ladrona Detuvieron a un policía que mató de diez tiros a una ladrona en La Matanza El hecho ocurrió el martes por la noche, pasadas las 23, en la intersección de las calles Da Vinci y Montgolfier, en la localidad de González Catán. En el video se puede escuchar claramente los diez diez disparos efectuados por el agente. Debido a los impactos de bala, la mujer quedó tirada en la vereda, mientras que un hombre gritaba: “Ayuda por favor. La mató, la mató”.

Tras el hecho, el efectivo, identificado como Héctor Camejo, se presentó de forma voluntaria ante la Policía Bonaerense vestido de civil. Según relató, fue abordado por una pareja y disparó su Beretta 9 milímetros tras notar un gesto que interpretó como una amenaza armada.

Producto del ataque, la mujer falleció en el Hospital Favaloro, mientras que el otro sospechoso se dio a la fuga y en estos momentos se encuentra prófugo.

La detención del policía La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien descartó la figura de la legítima defensa debido a que sospecha que el policía continuó disparando a pesar de que los sospechosos ya no representaban un peligro inminente.