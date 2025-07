Qué castigo pueden recibir los turistas que pintaron las rocas en Potrerillos

Lo que muchos no saben es que en Mendoza existe una legislación firme para proteger sus paisajes. Porque sí, rayar una piedra también es una forma de dañar el ambiente. Y en una provincia que vive del turismo y del contacto con la naturaleza, eso no se toma a la ligera.

Pintar o intervenir formaciones naturales como las de Potrerillos no solo está mal, está expresamente prohibido. La Ley 6045 regula las áreas naturales protegidas y establece que cualquier tipo de daño a estos espacios está penado. A su vez, la Ley 5961 refuerza esa idea: considera que todo el ambiente —desde la flora y fauna hasta las formaciones rocosas— es parte del patrimonio natural de la provincia y merece ser cuidado.

Pero eso no es todo. El Código Contravencional de Mendoza , bajo la Ley 9099, también contempla este tipo de acciones. En el artículo 117 se detalla que cualquier persona que escriba, pinte, ensucie o dañe bienes públicos —incluidos parques, piedras, muros o incluso el arbolado urbano— puede ser sancionada con multas, arresto de hasta 12 días o trabajos comunitarios por un máximo de 20 jornadas.

Este artículo habla de una multa que va desde novecientas (900) U.F. hasta un mil doscientas (1.200) U.F. El U.F. está cada uno a 420 pesos, por lo que multa podría ser de 378.000 a 504.000 pesos.

Y hay agravantes. Si el hecho ocurre en un sitio cultural, natural o histórico —como es Potrerillos—, las sanciones pueden duplicarse. Y si lo que se daña afecta la seguridad de las personas o de quienes circulan, las penas pueden triplicarse. Es decir, las leyes no son decorativas: tienen fuerza, y están pensadas para actuar.

No todo daño se mide en dinero

Más allá de lo que diga la ley, hay algo más profundo que se rompe cuando se daña un lugar como Potrerillos. No es solo una piedra pintada: es un símbolo tocado, una huella fuera de lugar. Lo que para algunos puede ser una simple firma o una broma, para otros es un acto que arruina la experiencia de miles que buscan en ese paisaje algo auténtico, algo limpio, algo sagrado.

Este tipo de actos, además, puede generar un efecto contagio. Si otros ven que alguien deja su marca sin consecuencias, puede parecer que está permitido. Por eso es clave que estos casos no pasen desapercibidos. Porque detrás de cada espacio natural, hay una comunidad que lo cuida, que lo defiende y que lo siente suyo.

Ley 9099 art.117

Qué les puede pasar a los turistas que vandalizaron las piedras en Potrerillos

Si las autoridades logran identificar a la pareja, se les podría iniciar una causa contravencional. No es necesario que hayan tenido intención de hacer daño: la ley actúa incluso cuando no hubo dolo. En ese caso, podrían enfrentar multas que se calculan en unidades fiscales —y que traducidas al bolsillo no son nada livianas—, además de posibles días de arresto o trabajo comunitario.

En situaciones similares, Mendoza ya aplicó estas sanciones en el pasado. Muchas veces, se busca que el castigo también tenga un valor educativo: que repare el daño, sí, pero también que sirva como mensaje. Que diga con claridad que no se puede intervenir un paisaje natural como si fuera un muro cualquiera.

La pareja que pintó las piedras de Potrerillos probablemente no pensó en todo esto. Tal vez para ellos fue solo un momento, una ocurrencia sin importancia. Pero para quienes conocen y aman ese lugar, fue un golpe. Por eso, más allá de las sanciones legales, queda una reflexión abierta: el respeto por la naturaleza no se escribe en una ley. Se cultiva. Se aprende. Y se transmite con el ejemplo.