Atacaron a una turista italiana a ladrillazos mientras iba en un taxi rumbo a Ezeiza: la internaron

La turista que fue atacada cuando iba en un taxi.

Una turista italiana fue víctima de un violento ataque cuando iba camino al Aeropuerto de Ezeiza. Según trascendió, le tiraron un ladrillo al taxi en el que viajaba. Como consecuencia, debió ser internada y perdió el vuelo.

El insólito episodio ocurrió el domingo por la noche, en uno de los accesos a la Autopista Riccheri. “Son atacados por tres personas produciendo la rotura del vidrio delantero, donde viajaba mi suegra. Le impacta en la cara y el ladrillo quedó en la parte trasera del vehículo”, indicó el yerno de la víctima, en diálogo con Radio Mitre.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió diversos cortes en su rostro y debió ser trasladada al Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano. Debido a esto, la mujer perdió su vuelo con destino a Italia.

Luego de permanecer internada por varias horas, este lunes la mujer fue dada de alta. Luego, la turista y sus familiares realizaron la denuncia en la Comisaría La Matanza Noreste 5a - Mercado Central de la Policía Bonaerense.