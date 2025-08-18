Se robó una bicicleta y lo detuvieron por las cámaras privadas conectadas al 911

Un vendedor ambulante acusado de robar una bicicleta fue arrestado por personal policial tras ser identificado mediante el sistema de videovigilancia que integra cámaras privadas con la red provincial

Un vendedor ambulante acusado de robar una bicicleta fue arrestado por personal policial tras ser identificado mediante el sistema de videovigilancia que integra cámaras privadas con la red provincial. El hombre comercializaba medias en la vía pública cuando fue reconocido por efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida.

El operativo se desarrolló en avenida San Martín, donde los agentes lograron ubicar al sujeto mientras desarrollaba su actividad comercial informal. La identificación fue posible gracias a las imágenes captadas por cámaras de establecimientos comerciales que forman parte de la red integrada. Posteriormente, el detenido fue trasladado hacia la Comisaría 6° para cumplir con los procedimientos correspondientes.

Mirá el video: Robo Ciudad de Mendoza El caso está vinculado con la sustracción de una bicicleta que ocurrió días previos en un local comercial situado en la intersección de 9 de Julio y Las Heras. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento del hurto y permitieron identificar al presunto responsable. Esta información fue procesada a través del sistema centralizado que conecta dispositivos privados con el centro de monitoreo del 911.

La captura forma parte de una estrategia más amplia implementada por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. Los convenios firmados con comerciantes y propietarios de espacios de entretenimiento buscan fortalecer las capacidades de prevención delictiva. Esta colaboración permite ampliar significativamente la cobertura de videovigilancia en zonas comerciales y de alta circulación peatonal.