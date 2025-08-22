Ampliaron la imputación a "El Machetero", el asesino serial de Jujuy

En los últimos días, el fiscal confirmó que los estudios de ADN realizados sobre restos encontrados en la casa del asesino serial arrojaron resultado positivo.

El caso del asesino serial de Jujuy, identificado como Matías Jurado (37), tuvo nuevos avances en las últimas horas. El jueves, el acusado sufrió un fuerte revés, ya que la Justicia provincial amplió la imputación contra el acusado.

Cabe destacar que unos días atrás, el fiscal Guillermo Beller confirmó que los estudios de ADN realizados sobre restos encontrados en la casa del acusado arrojaron resultado positivo para dos de las cinco personas reportadas como desaparecidas.

Se trata de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años, que fue visto por última vez el pasado 25 de julio junto al acusado, y de Sergio Alejandro Sosa, un joven de 25 años que desapareció en la tarde del 4 de julio de la plaza ubicada atrás del Club Lavalle.

Se complicó la situación del asesino serial de Jujuy La Justicia de Jujuy amplió la imputación contra Jurado, quien ahora enfrenta cargos por homicidio agravado por ensañamiento en dos hechos. Sin embargo, “El Machetero” aún es investigado por la desaparición de Miguel Ángel Quispe (60), Juan Carlos González (60) y Juan José Ponce (51).