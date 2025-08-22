Así quedó el Hospital de Clínicas de la UBA tras ser vandalizado por un grupo de infiltrados

Un grupo de personas se metió de forma ilegal al Hospital de Clínicas durante la noche, provocando daños materiales e iniciando un incendio en el lugar.

El grupo infiltrado quedó capturado en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Hospital de Clínicas.

El Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), informó que el lunes 18 de agosto, cerca de las 23:00 horas, un grupo de personas ingresó de manera ilegal a las instalaciones del establecimiento sanitario y lo vandalizaron.

Según el comunicado oficial emitido por el hospital, el grupo de infiltrados se metió al nosocomio por una ventana con acceso desde el skatepark situado sobre la calle Uriburu, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los individuos, cuya identidad no fue revelada, se desplazaron por el interior del hospital realizando actos de vandalismo. Durante su recorrido, ingresaron al sector de lavandería, donde sustrajeron sábanas y procedieron a incendiarlas. El fuego generado por este hecho puso en riesgo instalaciones sensibles del edificio, aunque fue rápidamente detectado por el personal de seguridad institucional.

Mirá el video de los incidentes que provocaron en el Hospital de Clínicas Vandalizaron el Hospital de Clínicas La intervención del equipo de vigilancia del hospital permitió controlar el incendio antes de que se expandiera a otras áreas.

Tras el incidente, desde el hospital manifestaron preocupación por las posibles consecuencias que pudo haber generado el siniestro si no se hubiera intervenido a tiempo. “Este hecho particular podría haber provocado una catástrofe, que se evitó gracias al rápido accionar de la seguridad del Hospital que controlo rápidamente la situación”, alertaron.