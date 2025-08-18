Condenaron a 8 años de prisión al conductor que manejaba ebrio y mató a un hombre en el Acceso Sur

Un conductor que manejaba ebrio con 2,79 de alcohol en sangre recibió 8 años de prisión por el homicidio de un motociclista en Mendoza.

El ex policía Franco David Guevara fue sentenciado a ocho años de prisión por el homicidio de Néstor Javier Nievas, ocurrido en julio de 2024 en el Acceso Sur. La Justicia determinó además que no podrá manejar vehículos durante los próximos diez años.

El hecho se produjo el 7 de julio de 2024, cuando Nievas, de 43 años, circulaba en motocicleta y fue embestido por un Ford Fiesta. Producto de la colisión, el motociclista murió en el lugar. Tras el accidente, Guevara quedó detenido y se comprobó que manejaba con 2,79 gramos de alcohol en sangre.

Este lunes se realizó un juicio abreviado en el Polo Judicial Penal, presidido por el juez Juan Manuel Pina González. Allí se homologó el acuerdo alcanzado entre la defensa del imputado y los fiscales de la Unidad Fiscal de Tránsito, Darío Tagua y Fernando Giunta. De esa manera, Guevara fue condenado a ocho años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual y a diez años de inhabilitación para conducir. La sentencia quedó firme tras la audiencia.

Antecedentes previos al homicidio No era la primera vez que el joven de 26 años se encontraba en problemas por conducir ebrio. Se había establecido que ya tenía una inhabilitación judicial emitida en Fray Luis Beltrán por antecedentes similares, lo que agravó su responsabilidad.