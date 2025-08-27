La DGE entregará bicicletas judicializadas a estudiantes que necesitan trasladarse
La iniciativa se enmarca en el proyecto “Reciclado de bicicletas” y busca facilitar el acceso a la educación de estudiantes de Mendoza.
La Dirección General de Escuelas (DGE) recibió este martes bicicletas decomisadas que serán destinadas a estudiantes con dificultades de movilidad. El acto se realizó en la escuela 1-083 Faustino Picallo, de San Rafael, en el marco del proyecto “Reciclado de bicicletas”, que promueve la reutilización de rodados provenientes de causas judiciales.
La iniciativa se concretó gracias a un acuerdo con la Delegación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, responsable del Depósito Judicial. Allí permanecían bicicletas secuestradas en procesos judiciales previos a 2016, que tras ser decomisadas perdieron titularidad y fueron donadas a la DGE. Posteriormente, se llevó a cabo un trabajo de reparación y reacondicionamiento para ponerlas nuevamente en funcionamiento.
De qué se trata el proyecto “Reciclado de bicicletas”
Según explicó un delegado judicial, se trata de bienes que permanecían bajo resguardo durante investigaciones y que, una vez sin propietario, fueron entregados a la DGE para darles un nuevo uso. La Dirección de Escuelas realizó un relevamiento previo en instituciones educativas rurales y urbanas, solicitando a directivos un listado de alumnos que presentan mayores dificultades para trasladarse diariamente, ya sea por la distancia de sus hogares o por no contar con otros medios de transporte.
“Estamos muy contentos y agradecemos a todos los que trabajaron en esta iniciativa, en especial a la delegada regional María José Sanz”, expresó Karina Troncoso, directora de la escuela 1-130 Carmen Zapata de Corvalán, en El Cerrito.
De esta manera, bicicletas que en su origen estuvieron ligadas a hechos delictivos se convierten en una herramienta que facilita el acceso a la educación y promueve la inclusión en distintos puntos de Mendoza.