Negoció con el supuesto ladrón de su iPhone que le pedía la clave y lo escrachó en las redes
Le robaron el iPhone, la contactaron para pedirle la clave y pactar precio, pero ella subió la insólita conversación en X. El chat se volvió viral.
Un insólito ida y vuelta entre una joven y quien decía tener en sus manos su iPhone robado se volvió viral en las últimas horas. La usuaria de X @JoseePoy compartió capturas de la conversación de WhatsApp en la que un supuesto “soporte de Apple” la contactó para pedirle la clave de su equipo.
“Me volvieron a hablar de mi iPhone robado jaja se lo van a meter en el orto”, escribió con ironía en un primer tuit, al que luego agregó entre risas: “¿Qué dicen, le paso el alias? Tengo miedo de que vea algún dato mío y puedan desbloquearlo (obvio no le voy a decir la contraseña jaj)”.
Te Podría Interesar
La clave de Iphone y un absurdo chat
La surrealista charla muestra cómo, detrás de un número con logo de Apple y mensajes automáticos, apareció una negociación: primero le ofrecieron pagarle para que entregara la clave, y después, al ver que no cedía, intentaron arreglar por más dinero y un pago a través de Rapipago.
"Yo ya lo daba por perdido bro, te estaba boludeando. No necesito la plata", le contestó ella cuando él le ofreció 50 mil pesos. "Mira si vos sacas la cuenta, yo mañana voy al Rapipago y te hago el pago (para que no quede ningún dato mío) solamente tenes que hacer un link de pago para que te llegue la plata y listo. Sino bueno nada no hay problema".
El ida y vuelta incluyó hasta reclamos del supuesto intermediario, que le reprochó lo que había publicado en X: “Había arreglado todo para pasarte las 75, pero vi que pusiste que no vas a sacar la cuenta así que nada, disculpa las molestias, saludos”.
La situación se tornó casi absurda cuando, en tono amistoso, el interlocutor terminó enviando un saludo a las redes del propio usuario: “Buenas gente, saludos (no soy malo)”, acompañado de un sticker.