Preocupación por un código que apareció en dispositivos iPhone: de qué se trata
Muchos usuarios expusieron encontrar el código 722 07 en celulares iPhone. Sin embargo, los expertos aseguran que no hay de qué preocuparse.
En las últimas semanas, muchos usuarios de iPhone en Argentina reportaron un detalle inesperado en la pantalla del móvil. Se trata del código 722 07, que apareció en algunos dispositivos en lugar del nombre de la compañía de telefonía. Esto generó inquietud entre los “afectados” y lo expusieron a través de las redes sociales.
¿De qué se trata el misterioso código que ha aparecido en celulares iPhone?
El código 722 07 aparece cuando el sistema operativo no puede mostrar el nombre del operador y, en su lugar, recurre a la identificación técnica de la red. Es decir, el celular sigue funcionando, pero por distintos motivos no logra desplegar en pantalla la etiqueta del proveedor de telefonía, y muestra la codificación técnica de la red móvil.
En este sentido, muchos expertos han explicado el motivo de la aparición de este código y algunos tienen que ver con problemas momentáneos de conexión con la red del operador, o una interrupción o mantenimiento del servicio. También puede ser que la tarjeta SIM esté mal colocada o con suciedad o bien, encontrarse en un área con señal débil o cobertura irregular.
Cómo resolverlo
- Reiniciar el iPhone: apagarlo, esperar unos segundos y volver a encenderlo suele bastar para restablecer el nombre del operador.
- Verificar la tarjeta SIM: retirarla, limpiarla con un paño seco y reinsertarla correctamente.
- Comprobar la señal: cambiar de ubicación o moverse a un lugar con mejor cobertura.
- Cerrar el Field Test Mode, en caso de haberlo activado.
- Actualizar iOS: instalar la última versión disponible del sistema puede corregir fallas de conectividad.