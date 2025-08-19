Walmart prácticamente regala este iPhone 14 con un precio tentador
El supermercado ofrece este celular de Apple de 512 GB de color oscuro y reacondicionado por un precio muy bajo.
Walmart tiene en oferta el iPhone 14 restaurado y lo ofrece por tan solo $449. Su precio regular es de $729.99 por lo que quiere decir que con este descuento ahorrarás $280.99. Además, la oferta incluye envío gratis y hasta 90 días de devolución gratis si el dispositivo presenta fallas o no era lo que esperabas.
Las característiccas de este iPhone 14
Walmart destacó que este iPhone se encuentra como nuevo con pequeños rasguños que son casi invisibles. Su batería también se encuentra en óptimas condiciones ya que ha sido revisada y reacondicionada por el equipo de profesionales que dispone en Walmart y que ofrece una garantía si la batería no cumple con su función.
El celular de Apple está construído con materiales de primer nivel como aluminio aeroespacial y el Ceramic Shield en la parte frontal. Por esto es que el dispositivo es más resistente frente a golpes y arañazos. Además cuenta con una certificación IP68 que garantiza protección con polvo y agua.
La cámara del iPhone 14 incluye modo Noche y modo Cine que te permiten capturar imágenes y videos de alta calidad que compiten con dispositivos mucho más recientes. También hay que destacar la calidad de la cámara frontal para hacer videollamadas y selfies que reproduce una imagen sorprendente.
A pesar de que el iPhone 14 no sea el modelo más reciente, sigue teniendo mucho que ofrecer en 2025. Muchas de sus características lo mantienen como un dispositivo competitivo que hace frente a la nueva tecnología. Si buscas un equilibrio entre rendimiento, calidad y precio, no te puedes perder esta oferta de Walmart.