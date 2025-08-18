Walmart desploma el precio de este Smart TV Samsung de 75 pulgadas y no te la puedes perder

El supermercado tiene una oferta exclusiva en su página web que incluye envío gratis y solo quedan 7 equipos disponibles.

Walmart tiene un descuento jugoso para un Smart TV de 75 pulgadas. A través de la página web del supermercado puedes obtenerlo por tan solo $3947.99 mientras que su precio original es de $6499.99. Es decir que ahorrarás $2552. Pero esta oportunidad es de tiempo limitado por lo que se recomienda aprovechar antes de que se acabe.

Las características de este smart TV El Smart TV cuenta con QLED 4K de alta calidad diseñado para lucir brillante, especialmente a la luz del día. Esto para que lo coloques y uses en entornos con sombra al aire libre. El televisor puede estar parcialmente expuesto a la luz solar ambiental o no directa, pero se debe evitar la luz solar directa.

walmart, smart tv Walmart tiene la oferta perfecta para ti. Archivo. También hay que destacar su calidad de imagen ultra brillante que te permite ver el mundo con una luz completamente nueva. Los colores son más vibrantes y profundos, y el contraste es sensacional gracias a la tecnología QLED 4K de Samsung. Además, gracias a los niveles de brillo de 2000 mits podrás disfrutar de detalles en exteriores sombreados.

Este Smart TV está pensando para que disfrutes de tu contenido favorito en exteriores pero sin preocuparte por tu seguridad o el estado del dispositivo. Walmart y Samsung te invitan a relajarte en tu patio y disfrutar de entretenimiento al aire libre durante todo el año con una clasificación IP55 que garantiza la protección contra el agua y el polvo.