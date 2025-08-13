El Samsung S25 está con un gran descuento en Walmart y tiene 256 GB de memoria

El supermercado te acerca uno de los últimos celulares Samsung por un precio casi mínimo que incluye envío gratis.

Walmart tiene un gran descuento para quienes quieren tener la mejor tecnología de Samsung en sus manos y por un precio único. Si quieres un celular con 256GB de memoria, cámara de 50MP, video 8K, batería de larga duración, no te puedes perder esta oferta que deja el Samsung S25 a tan solo $799.99.

Las características de este celular Samsung Una de las razones por las que deberías aprovechar esta oferta es porque puedes completar múltiples tareas con una sola pregunta. Así podrás agilizar tu día con un asistente que te atrape. Pídele a la búsqueda de Google un restaurante vegano apto para mascotas cercano y envíalo por mensaje de texto a tu amigo.

Samsung presentó los modelos de Galaxy S25 Foto: Archivo Walmart y Samsung se unen en una sorprendente oferta. Archivo. Samsung dice: “Manténgase un paso por delante con un teléfono que le brinde la información que necesita antes de saber que la necesita. El Galaxy S25 te ofrece información personalizada en función de tu horario. Por ejemplo, si va a llover, su teléfono le recordará que tome un paraguas antes de salir”.

Walmart también destacó el sistema de audio. Audio Eraser hace que sea fácil minimizar los ruidos no deseados en sus videos para que puedas escuchar claramente los detalles que importan. Te permite aislar las voces y silenciar a ese hablante ruidoso que se hace cargo de tu video, lo que te permite revivir tus momentos favoritos con menos distracciones.