Walmart tiene un descuento sorprendente para este smart TV de 86 pulgadas
El supermercado tiene una oferta exclusiva en su página web por un televisor y ya se convirtió en una de las más buscadas.
Walmart sorprende a sus clientes con una oferta única. Ahora puedes conseguir el Smart TV de 86 pulgadas con 4K UHD LED por tan solo $698 mientras que su precio regular es de $798. Con este descuento ahorras $100 y obtienes lo mejor de la tecnología en tu hogar.
“Potencia tu entretenimiento con una calidad de imagen 4K vívida complementada con Dolby Vision HDR, que mejora los detalles, el contraste y el color. El televisor inteligente VIZIO 4K HDR ofrece versatilidad y valor con características centradas en el streaming como WiFi 6 para un streaming y juegos más rápidos”, escribe Walmart en su página web.
Te Podría Interesar
Las características de este Smart TV
Este smart TV te ofrece entretenimiento sin fin. Disfrute de acceso instantáneo a la mejor selección de aplicaciones integradas de los servicios de transmisión de nivel superior y explore nuevas aplicaciones a medida que se agregan automáticamente con VIZIO Home incorporado. Transmite cientos de canales gratuitos y miles de títulos a pedido con la aplicación WatchFree+ integrada.
Además, este televisor siempre se mantiene joven con actualizaciones automáticas a través de WiFi con las últimas aplicaciones, canales gratuitos, nuevas funciones y más. También incluye Dolby Vision Bright+ presenta una visión única realista con una gama más amplia de colores y detalles en cada escena.
Una imagen perfecta se combina con un sistema de audio sorprendente. QuickFit elimina el espacio entre este televisor y las barras de sonido seleccionadas de VIZIO para una configuración perfecta, lo que le permite conectar su barra de sonido directamente a este televisor en tres sencillos pasos, ¡sin herramientas necesarias!