Presenta:

Napsix

|

Walmart

Walmart tiene un descuento sorprendente para este smart TV de 86 pulgadas

El supermercado tiene una oferta exclusiva en su página web por un televisor y ya se convirtió en una de las más buscadas.

Napsix

Walmart tiene un descuento tentador y si te gustaría tener un cine en casa, no te la puedes perder.&nbsp;

Walmart tiene un descuento tentador y si te gustaría tener un cine en casa, no te la puedes perder. 

Walmart sorprende a sus clientes con una oferta única. Ahora puedes conseguir el Smart TV de 86 pulgadas con 4K UHD LED por tan solo $698 mientras que su precio regular es de $798. Con este descuento ahorras $100 y obtienes lo mejor de la tecnología en tu hogar.

“Potencia tu entretenimiento con una calidad de imagen 4K vívida complementada con Dolby Vision HDR, que mejora los detalles, el contraste y el color. El televisor inteligente VIZIO 4K HDR ofrece versatilidad y valor con características centradas en el streaming como WiFi 6 para un streaming y juegos más rápidos”, escribe Walmart en su página web.

Te Podría Interesar

smart tv, walmart
La oferta que tienes que aprovechar en Walmart porque puedes manejar este smart tv con el celular.&nbsp;

La oferta que tienes que aprovechar en Walmart porque puedes manejar este smart tv con el celular.

Las características de este Smart TV

Este smart TV te ofrece entretenimiento sin fin. Disfrute de acceso instantáneo a la mejor selección de aplicaciones integradas de los servicios de transmisión de nivel superior y explore nuevas aplicaciones a medida que se agregan automáticamente con VIZIO Home incorporado. Transmite cientos de canales gratuitos y miles de títulos a pedido con la aplicación WatchFree+ integrada.

Además, este televisor siempre se mantiene joven con actualizaciones automáticas a través de WiFi con las últimas aplicaciones, canales gratuitos, nuevas funciones y más. También incluye Dolby Vision Bright+ presenta una visión única realista con una gama más amplia de colores y detalles en cada escena.

smart tv, televisor, walmart
Esta es la gran variedad de aplicaciones que puedes obtener con este Smart TV.

Esta es la gran variedad de aplicaciones que puedes obtener con este Smart TV.

Una imagen perfecta se combina con un sistema de audio sorprendente. QuickFit elimina el espacio entre este televisor y las barras de sonido seleccionadas de VIZIO para una configuración perfecta, lo que le permite conectar su barra de sonido directamente a este televisor en tres sencillos pasos, ¡sin herramientas necesarias!

Archivado en

Notas Relacionadas