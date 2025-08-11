Presenta:

Walmart desploma el precio de este reloj inteligente de Apple y quedan los últimos disponibles

Con una pantalla de 40 mm y color blanco, este smartwatch se convierte en uno de los más vendidos en Walmart. No te pierdas el tuyo.

El Apple Watch marca la diferencia en la industria de los relojes inteligentes. Foto: Apple - apple.com
Walmart sorprende a los amantes de Apple con un descuento único por el Apple Watch SE de 2da generación con caja de aluminio y correa en color Starlight. Ahora puedes conseguirlo por tan solo $169 mientras que su precio original es de $249. No te puedes perder esta oferta de tiempo limitado.

Las características de reloj inteligente

Walmart explica que todo lo esencial para ayudarle a estar motivado y activo, mantenerse conectado, realizar un seguimiento de su salud y mantenerse a salvo está disponible en este reloj inteligente.Con más inteligencia, personalización y conectividad y características como detección de caídas y métricas de entrenamiento mejoradas, el Apple Watch SE tiene un valor increíble.

apple, reloj inteligente
Walmart destacó que el Apple Watch SE requiere iPhone X o posterior con iOS 18 o posterior.

También te permite enviar un mensaje de texto, recibir una llamada, escuchar música y podcasts, usar Siri o pedir ayuda con SOS de emergencia. El Apple Watch SE (GPS) funciona con tu iPhone o Wi-Fi para mantenerte conectado. Funciona perfectamente con sus dispositivos y servicios de Apple.

Si quieres estar al tanto de lo que sucede con tu salud, puedes obtener información sobre ritmo y muchos más. Ahora recibirás notificaciones por un ritmo cardíaco irregular o una frecuencia cardíaca inusualmente alta o baja. Y obtenga ayuda con detección de caídas, detección de choques y SOS de emergencia.

apple, smartwatch
La aplicación Workout te ofrece una variedad de formas de entrenar, además de métricas avanzadas para obtener más información sobre el rendimiento de tu entrenamiento.

Además, si eres un aventurero y quieres un reloj resistente pero con muchas funcionalidades, el smartwatch de Apple de 2da generación es perfecto para ti. Este es resistente al agua, cuenta con tres acabados y un estuche de color que combina con todo y está pensado para que se reduzcan las emisiones de carbono.

