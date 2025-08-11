Walmart desploma el precio de este reloj inteligente de Apple y quedan los últimos disponibles

Con una pantalla de 40 mm y color blanco, este smartwatch se convierte en uno de los más vendidos en Walmart. No te pierdas el tuyo.

Walmart sorprende a los amantes de Apple con un descuento único por el Apple Watch SE de 2da generación con caja de aluminio y correa en color Starlight. Ahora puedes conseguirlo por tan solo $169 mientras que su precio original es de $249. No te puedes perder esta oferta de tiempo limitado.

Las características de reloj inteligente Walmart explica que todo lo esencial para ayudarle a estar motivado y activo, mantenerse conectado, realizar un seguimiento de su salud y mantenerse a salvo está disponible en este reloj inteligente.Con más inteligencia, personalización y conectividad y características como detección de caídas y métricas de entrenamiento mejoradas, el Apple Watch SE tiene un valor increíble.

apple, reloj inteligente Walmart destacó que el Apple Watch SE requiere iPhone X o posterior con iOS 18 o posterior. Walmart. También te permite enviar un mensaje de texto, recibir una llamada, escuchar música y podcasts, usar Siri o pedir ayuda con SOS de emergencia. El Apple Watch SE (GPS) funciona con tu iPhone o Wi-Fi para mantenerte conectado. Funciona perfectamente con sus dispositivos y servicios de Apple.

Si quieres estar al tanto de lo que sucede con tu salud, puedes obtener información sobre ritmo y muchos más. Ahora recibirás notificaciones por un ritmo cardíaco irregular o una frecuencia cardíaca inusualmente alta o baja. Y obtenga ayuda con detección de caídas, detección de choques y SOS de emergencia.