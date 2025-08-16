Walmart tiene una gran oferta por este teclado inalámbrico y es perfecto para reducir los dolores de muñeca

El supermercado te acerca lo mejor de la tecnología para que cuides de tu salud. Si te gusta el color rosa perla y quieres ahorrar, esta es la oferta perfecta para ti.

Walmart tiene en oferta un teclado pequeño e inalámbrico con receptor USB y de color rosa perla que puedes conseguir por tan solo $9.88. Este precio solo está disponible en la página web y ya se convirtió en una de las ofertas más aprovechadas, con más de 50 compradores por día.

Las características que destacó Walmart El teclado inalámbrico compacto de onn tiene una tecnología especial para que escribas cómodo y puedas transportar ese confort de tu hogar a la oficina. Con un total de 78 teclas redondas, el teclado es perfecto para quienes quieren una experiencia de escritura más simplificada.

3f7dfa5a-9bc2-492d-beca-b36f24a79a96.a965fbb011378474dd4eb4f39b4e059e El teclado que está de oferta en Walmart. Archivo. El teclado de oferta tiene una tecnología keycap de reducción de ruido que ayuda a minimizar las distracciones y garantizar un entorno de escritura silencioso. Además, el artículo se conecta de forma inalámbrica e incluye un receptor USB que se puede almacenar en el compartimiento de la batería cuando no está en uso.

A su vez, el teclado también tiene un indicador led para el bloqueo de tapas y el estado de batería, lo que proporciona una fácil visibilidad. Y no te preocupes por la compatibilidad ya que puedes conectarlo con tu equipo Windows, MacOS y Chrome OS por lo que es una opción versátil para cualquier usuario.