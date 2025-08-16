Estafas virtuales 2025: del subsidio trucho al robo de tu cuenta (incluye kit de protección)

En la Argentina 2025, el delito se mudó a la pantalla. WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos se convirtieron en la nueva puerta de entrada para bandas que, con promesas de subsidios, premios o descuentos, logran robar datos, vaciar cuentas y hasta suplantar identidades.

Estos son casos reales que ya están circulando en el país y que todos deberíamos conocer para no caer en la trampa.

En Facebook circula una publicación con el logo de Ecogas que invita a “adherirse al nuevo subsidio” con un 40 % de descuento en la factura para jubilados y pensionados. El contacto es por WhatsApp y prometen gestionar el beneficio en minutos.

La realidad: Ecogas no tramita subsidios por redes sociales ni mensajería instantánea. Es una maniobra para quedarse con datos personales y bancarios, aprovechando la confianza en marcas reconocidas.

Un mensaje de WhatsApp anunciaba un subsidio de 30 mil pesos por el supuesto aniversario del Banco Nación. El enlace llevaba a una web idéntica a la oficial, donde pedían datos de acceso y, en algunos casos, instalar una aplicación.

Detrás, había un fraude masivo para obtener credenciales y tomar control de cuentas.

El “Bono Mujer” que robó identidades

Este mensaje ofrecía un beneficio de 200 mil pesos para mujeres de entre 18 y 65 años, supuestamente otorgado por el Gobierno nacional. Para recibirlo, exigía un formulario con datos completos y foto del DNI.

Con esa información, los delincuentes podían abrir cuentas, pedir créditos y realizar operaciones a nombre de la víctima.

El turno de salud que secuestraba tu WhatsApp

Mensajes falsos del “Ministerio de Salud” avisaban sobre cambios en turnos de vacunación y pedían reenviar un código recibido por SMS para confirmarlo. Ese código no tenía nada que ver con la salud: era la llave para tomar control de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Una vez dentro, los estafadores se hacían pasar por ella para pedir dinero a sus contactos.

Usurpación de cuentas con voz conocida

En varios casos recientes, las víctimas recibieron audios de “amigos” pidiendo transferencias urgentes. La voz, las expresiones y el tono eran idénticos a los reales.

La trampa: deepfake de voz y suplantación de identidad digital, con transferencias que iban directo a cuentas mule.

Patrones que se repiten en todas las estafas

Uso de marcas y logos oficiales para parecer legítimos.

Mensajes que crean urgencia: beneficios que “vencen en horas” o cuentas “a punto de ser bloqueadas”.

Búsqueda de códigos de verificación y credenciales.

Propagación a través de reenvíos como requisito para “activar” el beneficio.

Kit de protección contra estafas virtuales

Prevención diaria

No abrir enlaces de mensajes recibidos, incluso si vienen de un contacto conocido.

Confirmar siempre la información en canales oficiales.

Desconfiar de beneficios que requieran datos bancarios inmediatos.

Blindaje de cuentas

Activar verificación en dos pasos en WhatsApp, correo y redes sociales.

Usar contraseñas seguras y distintas para cada servicio.

Proteger el chip del celular con PIN y clave de bloqueo.

Reacción rápida si caés

Cambiar todas las contraseñas y cerrar sesiones abiertas.

Bloquear la línea al *910 si hay sospecha de clonación de chip.

Avisar al banco o billetera digital y desconocer operaciones no autorizadas.

Guardar capturas, mensajes y números para la denuncia.

Presentar la denuncia penal en fiscalía por estafa y delitos informáticos.

La tecnología avanza y el delito también. La única barrera real es una ciudadanía informada y prevenida, capaz de reconocer el engaño antes de que sea demasiado tarde. Cada vez que frenamos un intento y lo denunciamos, cortamos un eslabón en la cadena delictiva.