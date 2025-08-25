Actualización de iPhone: ¿Qué celulares no podrán contar con iOS 26?

Apple renueva su sistema operativo y la lista de dispositivos que no podrán acceder a las nuevas funciones de iPhone es contundente.

Apple presentó la actualización del sistema operativo de iPhone. Se trata de iOS 26, que trae consigo varias novedades, como un rediseño gráfico bajo la estética Liquid Glass, funciones potenciadas por inteligencia artificial y un salto en la numeración que pasó de iOS 18 a iOS 26. Sin embargo, no todos los usuarios podrán acceder a estas innovaciones, ya que algunos modelos quedarán excluidos de la actualización.

En este sentido, Apple anunció que el lanzamiento se hará en la primavera del hemisferio sur, junto con la llegada de los nuevos iPhone. Así, la empresa mantiene su tradición de estrenar el sistema operativo junto al hardware más novedoso. Este cuenta con una renovación estética completa, con íconos nuevos y notificaciones y pantalla modernas; además de la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial.

iPhone-Apple Intelligence - Interna 2 iPhone actualiza su sistema operativo. ¿Qué iPhone no podrán actualizarse a iOS 26? Con esta renovación, algunos modelos de iPhone no tendrán acceso a iOS 26. Se trata de los modelos XS, XS Max y XR lanzados en 2018. Estos dispositivos podrán funcionar solo bajo la versión de iOS 18 y no podrán utilizar las nuevas funciones que se incorporan en el sistema renovado.