La nieve estiró la temporada en Las Leñas: ¿hasta cuándo seguirá abierto?

Las nevadas de la semana pasada generaron que cientos de mendocinos se acercaran a la montaña. Las Leñas vivió un gran fin de semana.

Luego de las intensas nevadas en cordillera, la cordillera mendocina recibió este fin de semana a cientos de visitantes que se acercaron a disfrutar de las actividades disponibles. Mientras algunos parques de nieve ya anunciaron el fin de la temporada, otros se mantienen optimistas y esperan poder permanecer habilitados durante todo septiembre.

Optimismo en Las Leñas Fernando Passano, gerente de actividades de montaña de Las Leñas, aseguró que vivieron un fin de semana "muy movido" y anticipó que esperan mantenerse operativos durante todo septiembre, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

"Tuvimos una gran cantidad de visitantes, no solo esquiadores, sino también gente que vino a pasar el día. Hubo muchísima gente. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para continuar todo el tiempo posible. No podemos decir una fecha exacta de cierre porque eso lo decide más la montaña que nosotros. Pero tenemos toda la intención de seguir en septiembre", anunció.

LAS LEÑAS NIEVE INVIERNO (35) Visitantes disfrutaron de la nieve acumulada en Las Leñas. Marcos Garcia / MDZ Las condiciones meteorológicas del fin de semana permitieron la acumulación de 80 centímetros de nieve en la cumbre y 40 centímetros en la base. De todas maneras, Passano explicó que el sector uno es el único que está abierto, ya que a pesar de la nevada no se pudo habilitar los otros dos sectores restantes.

Las Leñas MDZ Cierre anticipado Los Puquios logró sostenerse operativo este año gracias a la generación de nieve artificial. Pero esto únicamente fue suficiente para el uso de trineo, limitando la oferta en esquí y snowboard.