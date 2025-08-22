Las particulares imágenes de Las Leñas tras las intensas nevadas

Se espera que durante las próximas horas continúen las nevadas en zona cordillerana.

El pasado miércoles comenzaron las nevadas en alta montaña y las postales sacan sonrisas en los fanáticos de la nieve. Uno de los sectores que celebra el fenómeno es el de los centros de esquí, que aguarda la visita de mendocinos y turistas el fin de semana.

Las imágenes de Las Leñas son sorprendentes: un manto blanco que recubre el parque de montaña.

Las Leñas MDZ Ante este panorama, ya hay interesados que comienzan a llegar hasta el valle, que cuenta con diferentes pistas habilitadas. La temporada en Las Leñas comenzó el sábado 28 de junio, con apertura parcial, ya que contaban con solo un sector habilitado, de los tres disponibles.

Las Leñas MDZ En el principio de la temporada, dada la escasez de nieve, comenzaron a utilizar máquinas generadoras de nieve para poder mantenerse operativos y recibir a los visitantes. Sin embargo, este fin de semana fue diferente: la nieve llegó y los centros de esquí celebran.