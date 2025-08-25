Cerró la estación Carlos Gardel de la línea B de subte: cuándo reabrirá y qué obras se harán

La estación estará cerrada por dos meses en el marco del Plan de Renovación Integral, con mejoras en accesibilidad, iluminación y señalética.

En el marco del Plan de Renovación Integral, que busca renovar, entre otras cosas, las distintas estaciones del subte porteño, este lunes cerró la estación Carlos Gardel de la Línea B. La misma permanecerá cerrada por dos meses para llevar a cabo la modernización y mejoras en la infraestructura.

Así como ocurrió días atrás con el anuncio sobre la estación Plaza Italia de la Línea D, ahora el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó cuáles son las obras que se realizarán en la estación ubicada en Corrientes y Agüero.

En qué consisten las obras Este Plan de Renovación incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, cambio de pisos, nueva iluminación, renovación de la señalética, nuevo mobiliario en los andenes y pórticos, además de la colocación de señalización en braille en los pasamanos.

A su vez, se renovarán los murales en vestíbulos y andenes, mejorando la accesibilidad, la seguridad y el confort de los usuarios que frecuentan esta estación.

Cuáles serían las próximas estaciones Hasta el momento ya se renovaron las estaciones Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).