"Tarjeta Soldado": los beneficios para militares y sus familias que prepara el Gobierno
El Gobierno prepara una medida que beneficiará a militares y a sus familiares con descuentos a través de la mencionada Tarjeta Soldado.
En septiembre comenzará a regir un beneficio muy importante para militares y miembros de la familia militar argentina. Se trata de la Tarjeta Soldado, un beneficio que se pondrá en marcha pensando en el personal militar y su entorno. El Ministerio de Defensa espera dar más detalles en las próximas semanas.
El beneficio alcanzará a más de un millón de personas entre efectivos en actividad, retirados, reservistas, empleados civiles, estudiantes y docentes de institutos de formación, veteranos de Malvinas, afiliados al IOSFA y familiares de caídos.
Te Podría Interesar
Al igual que ocurrió con la tarjeta para jubilados anunciada por Capital Humano hace una semana, este esquema no implicará un costo directo para el Estado. La financiación se resolverá a través de convenios con empresas privadas, que aportarán los descuentos a cambio de llegar a una base de más de un millón de potenciales clientes.
La intención oficial es unificar los acuerdos que cada fuerza mantenía por separado y generar así condiciones más parejas y un mayor abanico de beneficios para todos los integrantes del sistema.
Sectores alcanzados por los descuentos para los militares
Los beneficios abarcarán una amplia variedad de rubros:
Alimentos: supermercados, mayoristas y almacenes de barrio.
Indumentaria y hogar: ropa, calzado, librerías, electrodomésticos y tecnología.
Transporte y turismo: rebajas en pasajes terrestres, aéreos y fluviales, además de hoteles, agencias de viaje y complejos militares de descanso.
Salud y deporte: descuentos en farmacias, ópticas, gimnasios y prestadores de servicios médicos privados.
Educación: beneficios en matrículas y cuotas de universidades, colegios y cursos de idiomas.
Tecnología y servicios: promociones en internet, telefonía móvil, software y dispositivos electrónicos.
Otros rubros: seguros, bancos, espectáculos culturales y deportivos, colonias de vacaciones y clubes sociales.
Cómo se accederá a los beneficios
Los comercios adheridos mostrarán una calcomanía que los identificará como parte del programa. Para activar el descuento bastará con presentar el DNI y el CUIL; los locales verificarán la condición de beneficiario a través de un sistema provisto por Defensa.
Desde el Ministerio destacaron que, además de lo económico, buscan reforzar un reconocimiento simbólico hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas. Una de las ideas es que, al aplicar el descuento, el personal del comercio pueda agradecer al beneficiario con un “gracias por su servicio”.
En una segunda etapa se prevé la incorporación de una credencial digital, posiblemente vinculada a la aplicación oficial Mi Argentina, que funcionaría con un código QR o alfanumérico para validar los beneficios.