"Tarjeta Soldado": los beneficios para militares y sus familias que prepara el Gobierno

El Gobierno prepara una medida que beneficiará a militares y a sus familiares con descuentos a través de la mencionada Tarjeta Soldado.

En septiembre comenzará a regir un beneficio muy importante para militares y miembros de la familia militar argentina. Se trata de la Tarjeta Soldado, un beneficio que se pondrá en marcha pensando en el personal militar y su entorno. El Ministerio de Defensa espera dar más detalles en las próximas semanas.

El beneficio alcanzará a más de un millón de personas entre efectivos en actividad, retirados, reservistas, empleados civiles, estudiantes y docentes de institutos de formación, veteranos de Malvinas, afiliados al IOSFA y familiares de caídos.

Al igual que ocurrió con la tarjeta para jubilados anunciada por Capital Humano hace una semana, este esquema no implicará un costo directo para el Estado. La financiación se resolverá a través de convenios con empresas privadas, que aportarán los descuentos a cambio de llegar a una base de más de un millón de potenciales clientes.

La intención oficial es unificar los acuerdos que cada fuerza mantenía por separado y generar así condiciones más parejas y un mayor abanico de beneficios para todos los integrantes del sistema.

ejercito servicio militar voluntario desfile (2).JPG Militares de todo el país podrán acceder a los beneficios. ALF PONCE MERCADO / MDZ Sectores alcanzados por los descuentos para los militares Los beneficios abarcarán una amplia variedad de rubros: