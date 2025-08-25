Ni Shein ni Temu: una tienda online argentina ofrece precios más baratos y llega más rápido

Mientras los argentinos se vuelven locos por Shein y Temu haciendo compras digitales con asombrosos descuentos, hay páginas de este país que también ofrecen precios accesibles y envíos mucho más eficaces. Este nuevo sitio surge como alternativa que va ganando terreno en Argentina.

Mientras que los pedidos de Shein pueden demorar entre 30 y 40 días, una opción nacional que lleva el nombre de AvellanedaAunToque.com ofrece precios más bajos con una entrega asegurada en tan solo cuatro días. Esto puede ser un valor significativo para los compradores que necesitan los productos lo antes posible.

La plataforma argentina ofrece una amplia variedad de productos de moda y accesorios , con valores más competitivos y sin los inconvenientes de la espera prolongada o los costos extra que suelen sumarse en las compras internacionales.

Un dato a tener en cuenta es que tampoco estarás expuesto a una medida de ARCA, ya que es una compra a un local dentro del país.

Dentro de la variada oferta aparece como principal atractivo la indumentaria de mujer, hombre y niños. En el sitio se puede ver que se venden jeans, remeras, buzos, zapatillas y hasta ropa interior o lencería a un precio conveniente.

Screenshot (5) Así se ve la tienda que le compite a Shein y Temu en Argentina.

Los clientes destacan que, además de la rapidez, el hecho de operar dentro del país permite mayor seguridad en las transacciones y menores complicaciones aduaneras. Además, no hay requisitos ni paso a paso a seguir para comprar, simplemente hay que elegir el producto que en pocos días puede estar en la puerta de tu casa.

Si bien Shein y Temu mantienen su popularidad por el catálogo inmenso y la tendencia en sus diseños, la propuesta nacional aparece como un contrapeso atractivo: precios convenientes, entrega veloz y la ventaja de fomentar el comercio interno.