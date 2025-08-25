Reconocimiento provincial para Los Hermanos Pérez, emblema musical de La Paz

Los Hermanos Pérez, con más de 25 años de trayectoria y cuatro generaciones ligadas al folclore, fueron distinguidos por la Legislatura.

Los Hermanos Pérez fueron reconocidos en la Legislatura por su trayectoria y su aporte a la identidad cuyana.

En la Peatonal Sarmiento, la Legislatura de Mendoza realizó el acto oficial de declaración de interés provincial para Los Hermanos Pérez, un conjunto musical de La Paz con más de 25 años de trayectoria en el folclore cuyano. La iniciativa fue impulsada por la senadora Cristina Gómez y contó con la participación de autoridades legislativas y municipales.

La actividad fue organizada en conjunto por el Área de Cultura y Turismo de la Legislatura y el Municipio de La Paz, destacando la importancia de una familia que, a lo largo de cuatro generaciones, ha mantenido viva la tradición de la música cuyana a través de cuecas, tonadas, gatos y zambas.

El legado de Los Hermanos Pérez El grupo está integrado por seis hermanos nacidos y criados en La Paz, reconocidos por su autenticidad, el compromiso con la identidad regional y la armonía fraterna que transmiten en cada presentación. Desde festivales departamentales como La Paz y El Canto de Cuyo, hasta encuentros provinciales y nacionales, los músicos han llevado la esencia del folclore a diversos escenarios.