Mendoza rinde homenaje a Marciano Cantero en el día de su cumpleaños

El artista cumpliría 65 años y desde Cultura de Mendoza realizaron un pedido para recordarlo en esta jornada especial.

El compositor quedará por siempre en el corazón de los mendocinos. Foto: Prensa Cultura. 

Este lunes 25 de agosto se conmemorara el cumpleaños de Marciano Cantero, emblemático músico mendocino e integrante de Los Enanitos Verdes. Su legado trasciende fronteras y su música sigue inspirando a generaciones. En este contexto, desde la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza, se llevará adelante una hermosa iniciativa que es escuchar a los artistas locales durante todo el día.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para celebrar nuestra cultura, homenajear a uno de nuestros grandes referentes y brindar mayor visibilidad a los talentosos artistas mendocinos. Pero esto no es todo, ya que preparan un gran homenaje en la fuente de aguas danzantes ubicada en la Plaza Independencia.

La municipalidad de Ciudad expresó que "a partir de las 19:30, la Fuente de Aguas Danzantes de plaza Independencia ofrecerá un espectáculo único, íntegramente musicalizado con las canciones de Marciano Cantero. Será una gran momento para revivir su obra en un entorno donde la música, las luces y el agua se unirán para honrar a uno de los artistas más queridos de Mendoza".

Marciano Cantero dejó un gran legado. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En la cuenta oficial de Los Enanitos Verdes, compartieron un lindo mensaje en conmemoración al cumpleaños de Marciano: "Hoy recordamos el nacimiento de nuestro querido Marciano. Su legado vive en cada canción y en la energía que compartimos con ustedes. Alzamos nuestras copas y cantamos más fuerte que nunca: ¡siempre con nosotros!".

