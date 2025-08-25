El novio de Lali Espósito realizó una curiosa entrada de programa con el lema "Queremos preguntar" y fue defenestrado en redes sociales.

Pedro Rosemblat volvió a estar en el centro de la polémica y esta vez por una particular forma de arrancar su jornada laboral. En días donde la información ha generado susceptibilidad en los diversos ambientes periodísticos, el periodista llamó la atención por su provocativo gesto en Gelatina: ¿qué pasó?.

Recientemente, quien también es conocido por ser pareja de Lali Espósito, realizó una curiosa imitación de Jorge Lanata en PPT (Periodismo para todos) tras el escándalo de las supuestas coimas y audios que involucrarían a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El video del momento Pedro Rosemblat imitó a Jorge Lanata tras los audios de Diego Spagnuolo y fue duramente insultado: "Mogólic*" Con un cigarrillo en boca y carteles que titulaban "Queremos preguntar", el periodista dio inicio a la jornada de Gelatina, y luego de lo ocurrido, entonó: "Gracias y perdón porque ahora los van a buscar a CIDE. Yo ya estoy jugado", refiriéndose a quienes lo estaban acompañando en dicha intro.

El hecho desató cataratas de comentarios, algunos a favor y otros, enojados con lo sucedido, tal así que los insultos se fueron de las manos: "Es obligatorio ser mogólico?, "Acá lo tenpes al pelotud*", "Unos genios", Pero si odiaban a Lanata cuando exponía la Corrupción de Néstor/Cristina/Lázaro/Milagros Sala y toda la banda. El gordito golpista le decían".