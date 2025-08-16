Elba Marcovecchio fue lapidaria con Radio Mitre en medio del escándalo por la millonaria deuda de Jorge Lanata

Tras los numerosos rumores sobre los motivos por los que Radio Mitre reclama la cuantiosa suma, Elba Marcovecchio se cansó y expuso su verdad.

La viuda del reconocido periodista Jorge Lanata, fallecido en diciembre, calificó como " malagradecidos" a los directivos de la emisora donde trabajó su esposo durante sus últimos años. La razón del reclamo fue una deuda de 300 mil dólares, cifra que Elba Marcovecchio consideró "ínfima" frente a los beneficios que, según su visión, el comunicador les había proporcionado.

Según trascendió, Lanata solicitó un préstamo de 400 mil dólares a la radio, del cual había devuelto 100 mil. El destino de esos fondos habría sido la remodelación de su residencia en Punta del Este, incluyendo la renovación de la cocina y la instalación de un nuevo baño para mayor confort.

"Jorge les regaló 12 años maravillosos. Les dio popularidad y un nivel intelectual que, ¿quién lo iguala?", cuestionó Marcovecchio. Además, detalló que los únicos bienes que dejó su pareja fueron la mencionada casa en Uruguay, algunas piezas de arte y un automóvil.

Elba Marcovecchio se expresó de manera contundente en SQP Elba Marcovecchio apuntó contra Radio Mitre Elba Marcovecchio apuntó contra Radio Mitre. Video: SQP (América TV) La abogada insistió en que ella no tuvo participación en el uso del dinero: "No fue en nada para mi casa. No participé de todo eso". Y agregó: "Jorge esperaba que la emisora le otorgara un reconocimiento por sus once años de labor. Si se analiza el monto, no era desproporcionado para los ingresos que él generaba".

Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Foto: Archivo Jorge Lanata dejó una millonaria deuda tras su fallecimiento. Foto: Archivo Al ser consultada sobre si consideraba que Radio Mitre actuó con ingratitud, respondió afirmativamente: "Ni siquiera me invitaron al homenaje. Exigen el pago porque son una corporación sin corazón. Es una suma insignificante comparada con lo que él les aportó". Respecto a la herencia, aclaró que el proceso sucesorio está en marcha, pero aún no hay herederos declarados: "No soporto ver su nombre asociado a trámites legales. Nosotras, sus hijas y yo, estamos en pleno duelo".