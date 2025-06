El desgarrador mensaje de Elba Marcovecchio a seis meses de la muerte de Jorge Lanata

El fallecimiento del icónico conductor impactó fuertemente no solo en el mundo periodístico sino también en su familia. A seis meses de su fallecimiento, Elba Marcovecchio eligió recordar a su marido con una hermosa imagen que acompañó con un hermoso texto.

Días atrás, la abogada realizó una entrevista en el programa "Mujeres Argentinas" y allí recordó la adicción al cigarrillo que tenía Jorge Lanata : "No hacíamos nada desprolijo... Él decía que su único vicio era ni más ni menos que el cigarrillo" y confesó que debido a esto "había un daño bastante consolidado".

Además, contó: " Yo he llorado pidiéndole que dejara de fumar y Jorge me secaba las lágrimas y me decía 'voy a fumar un poco menos'... Para él era muy difícil, de hecho dejó dos meses en el 2021 cuando tuvo un susto importante y cuando pasó, volvió a fumar".