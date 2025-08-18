La hija de Jorge Lanata, habló sobre la millonaria deuda de su padre y fue contundente

Bárbara Lanata dialogó con la prensa luego de la información que salió a la luz en los últimos días.

En los últimos días, dieron a conocer una millonaria deuda que Jorge Lanata habría tenido con Radio Mitre. La cifra alcanzaba los 600 mil dólares y fue en el programa de Karina Mazzocco donde dieron todos los detalles sobre esta nueva polémica.

"Parte de la familia de Jorge Lanata se está enterando a través de nosotros de esta situación. 600 mil dólares sería lo que Jorge Lanata pidió a sus empleadores, a Radio Mitre para hacer alguna compra", contó la conductora. En medio de todo esto, Bárbara Lanata decidió hablar con la prensa y opinar sobre el tema.

"No voy a hablar del motivo, no sé por qué se filtró, no sé por qué se hizo público este tema", comenzó diciendo la hija del periodista luego de lo que fue el homenaje que le rindió justamente Radio Mitre a él en el aniversario de los 100 años de la emisora.

También dejó en claro que "me molestó que se hiciera público antes de lo debido". Una de las cronistas le preguntó si el dinero había sido para ellas y visiblemente incómoda, la hija del periodista fue contundente con su respuesta: "Para nosotras no fue ese dinero. Yo vivo en mi departamento hace 12 años, mi hermana no tiene un departamento".