Boom de compras: cuánto cuesta el envío de Shein si pido desde Argentina

Cada vez son más los argentinos que compran a través de plataformas de comercio electrónico internacional como el caso de Shein o Temu. El éxito de estos sitios es radical y busca seguir afianzándose con productos confiables para seguir incrementando sus ventas al país manteniendo los precios.

Shein, la plataforma de comercio electrónico internacional, se ha consolidado como una opción popular para los consumidores argentinos que buscan productos de moda a precios competitivos. Sin embargo, al momento de realizar una compra, es importante tener en cuenta los costos de envío, los plazos de entrega y las restricciones vigentes para las compras internacionales.

Saber esta información es clave para poder conocer cómo realizar tu compra con éxito y si realmente te conviene adquirir ese producto que viene desde el exterior estos productos.

El costo del envío desde Shein hacia Argentina varía según el monto total de la compra. Para pedidos con un valor inferior a $56.000, se aplica un cargo fijo de $35.000 en concepto de envío. Y así puede ir incrementando respecto del valor de compra, aunque al superarlo puede haber un beneficio extra.

Cuando el total supera esa cifra mencionada, el envío resulta gratuito para el consumidor, lo que fue un gran atractivo en las últimas semanas para adquirir calzado, indumentaria general y artefactos electrónicos.

Este esquema busca incentivar compras de mayor valor, ya que al superar el umbral establecido se elimina el gasto adicional de envío. Es importante destacar que el precio final del pedido puede variar si corresponde el pago de impuestos de importación o tasas aduaneras.

shein Shein busca seguir creciendo en cuanto a las ventas en Argentina.

En cuanto a los plazos para la recepción de nuestro pedido, se estima que en unos 20 días los productos ya estarán bajo nuestro territorio nacional contando desde el momento en el que se hace el pago.

Este plazo puede extenderse debido a diversos factores, como errores en la dirección de entrega, procedimientos de despacho en aduanas, disponibilidad de vuelos internacionales, condiciones meteorológicas u otros inconvenientes externos que pueden retrasar el arribo del pedido.

Por esta razón, los plazos publicados en la plataforma deben considerarse orientativos y no garantizan una fecha exacta de entrega.

Qué límites pone ARCA a las compras en Shein

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) definió ciertas restricciones para las compras realizadas en Shein desde Argentina. Entre ellas se encuentran:

Cantidad de compras anuales : se permite un máximo de cinco compras por persona al año.

Cantidad de unidades por especie : en un mismo pedido no se pueden incluir más de tres unidades del mismo tipo de producto.

Peso del envío : cada paquete debe pesar como máximo 50 kilogramos, sin importar la cantidad de artículos incluidos.

Valor máximo permitido: el total de la compra no puede superar los US$3.000 por envío.

Estas restricciones buscan controlar el ingreso de mercadería al país y evitar operaciones que puedan tener fines comerciales.