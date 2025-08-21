Pronóstico en Mendoza: ingresa un frente frío y hay alerta por vientos de hasta 70 Km/h
El SMN emitió un alerta amarilla, mientras que el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un brusco descenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 22 de agosto por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Mendoza; mientras que el pronóstico local indica el ingreso de un frente frío.
“El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”, indicaron desde el SMN.
Te Podría Interesar
Y agregaron que “en el resto del área el viernes los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, excepto en el centro y sur de la provincia de Mendoza donde permanecerán del sudoeste con similares intensidades”.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa el ingreso de un frente frío, lo que siempre sucede después de la concurrencia de viento Zonda. Se espera un viernes “parcialmente nublado, con descenso de la temperatura”.
Además, se esperan precipitaciones aisladas y nevadas de intensidad moderada en cordillera. La mínima será de 8ºC y la máxima de 14ºC.
Para el sábado, las condiciones se mantendrán similares, mientras que el domingo comienza a subir la temperatura nuevamente, alcanzando una máxima cercana a los 20ºC.
En alta montaña, en tanto, continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con mejora hacia el amanecer del sábado.