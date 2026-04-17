Viernes caluroso, pero no por mucho tiempo: cuándo llega un frente frío a Mendoza
Este viernes la máxima llegará a los 27°, una temperatura similar habrá el sábado, pero el domingo el pronóstico para Mendoza indica una jornada fría.
La previa del fin de semana dejará en Mendoza una jornada todavía algo cálida, aunque con algunos focos de inestabilidad. Para este viernes se espera nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste.
La máxima será de 27° y la mínima de 14°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas en el este y sudeste provincial, mientras que en cordillera habrá precipitaciones.
Que va a pasar el fin de semana en Mendoza
El sábado seguirá en una línea parecida e incluso con un poco más de calor, ya que la máxima trepará hasta los 28° y la mínima volverá a ubicarse en 14°. Habrá nubosidad variable, vientos leves del sudeste y tormentas hacia la noche y la madrugada siguiente, con afectación sobre el sudeste y el norte provincial. En la cordillera, en tanto, se esperan nevadas.
El frente frío llegará el domingo y hará sentir un cambio claro en Mendoza. Para esa jornada se anticipa cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sur y precipitaciones aisladas. La máxima caerá hasta los 20° y la mínima será de 15°, mientras que en cordillera continuarán las precipitaciones. Después de dos días más templados, el cierre del fin de semana tendrá un perfil mucho más fresco.