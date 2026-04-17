Viernes caluroso, pero no por mucho tiempo: cuándo llega un frente frío a Mendoza

Este viernes la máxima llegará a los 27°, una temperatura similar habrá el sábado, pero el domingo el pronóstico para Mendoza indica una jornada fría.

El viernes tendrá en Mendoza una máxima de 27°, con tormentas en el este y sudeste provincial.

La previa del fin de semana dejará en Mendoza una jornada todavía algo cálida, aunque con algunos focos de inestabilidad. Para este viernes se espera nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste.

La máxima será de 27° y la mínima de 14°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas en el este y sudeste provincial, mientras que en cordillera habrá precipitaciones.

Que va a pasar el fin de semana en Mendoza El sábado seguirá en una línea parecida e incluso con un poco más de calor, ya que la máxima trepará hasta los 28° y la mínima volverá a ubicarse en 14°. Habrá nubosidad variable, vientos leves del sudeste y tormentas hacia la noche y la madrugada siguiente, con afectación sobre el sudeste y el norte provincial. En la cordillera, en tanto, se esperan nevadas.

lluvia tiempo frio paraguas (2).JPG El frente frío llegará a Mendoza el domingo, con viento del sur, descenso térmico y precipitaciones aisladas. ALF PONCE / MDZ