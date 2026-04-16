La prensa de Brasil reaccionó a la histórica victoria de Independiente Rivadavia en el Maracaná

Independiente Rivadavia firmó en Río de Janeiro una victoria que ya ocupa un lugar de privilegio en su historia. El 2 a 1 ante Fluminense en el Maracaná no solo significó un triunfo de enorme valor en la Copa Libertadores, sino también una noche que elevó al club mendocino a una dimensión inédita en el plano continental. Con ese resultado, la Lepra quedó incorporada a un grupo muy reducido de clubes argentinos que lograron imponerse en el Maracaná por torneos Conmebol: Independiente, Argentinos Juniors, Boca, River, Central Córdoba, Lanús y ahora también el conjunto mendocino.

La noche en Río además tuvo una carga futbolística muy fuerte. Fluminense empezó mejor y se puso en ventaja a los 10 minutos con un gol de Guilherme Arana. Pero Independiente Rivadavia reaccionó, llegó al empate por medio de Fabrizio Sartori a los 37 del primer tiempo y lo dio vuelta en el arranque del complemento con Álex Arce, a los 51. El resultado final dejó al conjunto mendocino con 6 puntos sobre 6 posibles y al equipo brasileño en una posición incómoda en el grupo.

Después del partido, Alfredo Berti valoró la respuesta de sus futbolistas en un contexto de máxima exigencia. “Después del empate mantuvimos la calma. Este equipo tiene una gran entrega y compromiso”, sostuvo el entrenador. También remarcó el proceso que viene llevando adelante en el club y el mensaje que les dio antes del encuentro: jugar con la pasión del hincha .

La reacción de la prensa brasileña ante la victoria de Independiente Rivadavia

En Brasil, la cobertura tuvo un tono muy claro: los medios pusieron el foco menos en la épica mendocina y más en el impacto que la derrota causó en Fluminense. CNN Brasil tituló que el equipo carioca "tomó la remontada del Rivadavia y se complicó en la Libertadores". En su reconstrucción del partido remarcó que Fluminense arrancó mejor, pero después del empate argentino perdió seguridad y terminó pagando caro una jugada muy desordenada en el segundo gol.

Independiente Rivadavia historia 4 Independiente Rivadavia ganó en un estadio mítico, se metió en un grupo muy reducido de clubes argentinos y provocó una fuerte repercusión en los medios de Brasil.

Lance!, uno de los portales deportivos más leídos de Brasil, fue todavía más fuerte. Su título habló de una “remontada histórica” sufrida por Fluminense y subrayó que el equipo fue despedido con silbidos en el Maracaná. El medio destacó que el Tricolor abrió el marcador, pero luego vio cómo el rival argentino se lo daba vuelta en su propio estadio y lo dejaba fuera de la zona de clasificación.

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En la misma línea se movió Jogada10, que presentó la derrota como una complicación seria para Fluminense en la Copa. El portal remarcó dos ideas: los errores defensivos del conjunto local y el enojo de la torcida, que durante el partido cantó “time sem vergonha”, una expresión usada en Brasil para señalar que el equipo no estuvo a la altura.

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Los medios se hicieron eco de la victoria de Independiente Rivadavia

Pero quizá el enfoque más duro fue el de ge.globo. En una nota de análisis, el sitio describió la caída ante Independiente Rivadavia como un “Maracanazzo” y la ubicó dentro del momento de mayor presión que vive Fluminense en 2026. Allí no solo se habló de la derrota, sino de la manera en que ocurrió: con errores groseros, con el equipo acumulando cuatro partidos sin ganar y con un clima de alarma alrededor del club.

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Otro dato que le dio todavía más peso a la victoria mendocina es el contexto previo. Un día antes del partido, ge.globo había recordado que Fluminense defendía una racha de cinco años sin perder como local en la Libertadores y que acumulaba 15 partidos en casa sin derrotas en el torneo desde 2021. Independiente Rivadavia terminó con esa serie en una noche que ya quedó escrita entre las grandes páginas del club.