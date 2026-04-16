Mendoza tendrá un jueves más agradable: sube la temperatura y sigue el buen tiempo

La temperatura volverá a subir en Mendoza este jueves y la máxima llegará a 27° en una jornada con cielo parcialmente nublado.

Con un escenario mucho más tranquilo que el de jornadas anteriores, Mendoza tendrá este jueves un día agradable y con leve repunte térmico. El pronóstico anticipa una jornada despejada y buenas condiciones generales en gran parte de la provincia.

La máxima será de 27° y la mínima de 10°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, en tanto, también se espera cielo parcialmente nublado, sin cambios importantes en alta montaña a lo largo del día. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelanta que esta jornada no hay alertas meteorológicas.

Clima Pronostico del tiempo parque san martin sol soleado (5).jpg Para este jueves se espera en Mendoza una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y viento leve del noreste. Santiago Tagua/MDZ

Cómo sigue el tiempo en Mendoza En el adelanto para el cierre de la semana y el comienzo del fin de semana no aparecen sobresaltos en la temperatura, aunque sí algunas novedades en la cordillera. El viernes seguirá con 27° de máxima y 12° de mínima, con nubosidad variable, vientos leves del sudeste y precipitaciones en zona cordillerana.